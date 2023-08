E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, il trentenne di Agrigento, che ieri mattina, ha rubato un camion nei pressi di un bar lungo la statale 115 a Porto Empedocle, e attraverso il viadotto Morandi, è arrivato fino ad Agrigento. Alla guida del mezzo pesante, forse perché in stato di alterazione psico-fisica, ha danneggiato una quindicina di vetture in sosta, poi all’altezza di via Passeggiata Archeologica è andato a sbattere contro un muro. A fermarlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il giovane deve rispondere di furto, danneggiamento e resistenza a Pubblico ufficiale.