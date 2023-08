Ignoti si sono intrufolati in un appezzamento di terreno, di contrada “Grazia”, nelle campagne di Casteltermini, ed hanno appiccato il fuoco a 400 balle di fieno accantonate all’esterno di un fabbricato. Il fondo appartiene ad un sessantunenne, agricoltore, del posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. E’ successo ieri notte.

Ai pompieri sono state necessarie diverse ore per aver ragione del fuoco, e successivamente mettere in sicurezza l’area interessata. Delle 400 balle di fieno, ammassate una sopra l’altra, non è rimasto nulla. Ridotti in cenere. I danni non sono stati ancora quantificati. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.