Professionalità, innovazione tecnologica e attenzione al paziente sono alla base dell’approccio dello studio odontoiatrico di Agrigento guidato dal dottor Giovanni Castorina. Un percorso personalizzato che parte dall’ascolto e punta a coniugare salute, funzionalità ed estetica.

Professionalità, competenza, innovazione tecnologica e attenzione al paziente. Sono i valori che caratterizzano Dental Care, realtà odontoiatrica di Agrigento guidata dal dottor Giovanni Castorina.

Un team di professionisti con competenze nelle diverse branche dell’odontoiatria lavora in sinergia per rispondere alle esigenze dei pazienti, attraverso percorsi di cura personalizzati e un approccio fondato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla qualità delle prestazioni. A riunire questi principi è il Metodo SORRISO, la filosofia di cura che identifica il modo con cui Dental Care interpreta l’odontoiatria contemporanea.

Si tratta di un metodo strutturato in sette punti che non si limita a trattamenti e tecnologie, ma integra competenza clinica, attenzione alla persona, prevenzione, estetica e funzionalità.

Un percorso che comincia dall’ascolto

Alla base del Metodo SORRISO c’è la consapevolezza che ogni paziente è diverso, così come lo sono le sue esigenze, le aspettative e la sua storia. Per questo ogni percorso parte dall’ascolto e da un’attenta valutazione delle condizioni di salute orale, per arrivare alla definizione di un piano terapeutico personalizzato e condiviso.I l paziente viene così coinvolto nelle diverse fasi del percorso, con l’obiettivo di conoscere e comprendere le possibili soluzioni terapeutiche.

Tecnologia al servizio della diagnosi

Un ruolo importante è affidato all’innovazione tecnologica, che consente di rendere sempre più accurati la diagnosi e lo studio dei trattamenti.Attraverso strumenti digitali avanzati è possibile analizzare nel dettaglio le caratteristiche del sorriso e, quando indicato, offrire una previsualizzazione del possibile risultato. Un’opportunità che permette al paziente di comprendere meglio il percorso proposto e partecipare in maniera consapevole alle scelte terapeutiche. La tecnologia, però, non sostituisce il rapporto umano. Al contrario, diventa uno strumento in più a disposizione del professionista e del paziente.

Salute, estetica e funzionalità

Uno dei principi centrali del Metodo SORRISO è semplice: un bel sorriso deve essere prima di tutto un sorriso sano. La ricerca dell’armonia estetica non può prescindere dalla salute di denti e gengive e dalla corretta funzionalità della bocca. L’obiettivo è quindi individuare soluzioni che tengano insieme estetica, equilibrio funzionale e stabilità nel tempo. È questa visione integrata a caratterizzare Dental Care: mettere insieme le competenze di un team multidisciplinare, l’esperienza professionale, le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e l’attenzione necessaria per accompagnare il paziente durante tutto il percorso.

La fiducia al centro del rapporto con il paziente

Nel Metodo SORRISO la fiducia non viene considerata un punto di partenza scontato, ma un rapporto da costruire nel tempo attraverso disponibilità, empatia, trasparenza e attenzione. Dalla prima visita alla pianificazione, dal trattamento alla prevenzione fino ai controlli successivi, l’obiettivo è offrire continuità e accompagnare la persona nelle diverse fasi della cura. Per Dental Care, infatti, prendersi cura di un sorriso significa andare oltre il singolo intervento odontoiatrico. Significa comprendere i bisogni della persona e costruire insieme un percorso. Perché dietro ogni sorriso ci sono una persona e una storia. Ed è da qui che nasce la filosofia del Metodo SORRISO e l’impegno quotidiano di Dental Care.

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