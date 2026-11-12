Providentia Folk Fest, ad Agrigento la decima edizione

Sabato 14 novembre torna la manifestazione dedicata alle tradizioni popolari siciliane. Dalle 17 la sfilata con carretti, cavalli, moto Ape e gruppi folkloristici attraverserà le vie Esseneto, Callicratide e Manzoni.

AGRIGENTO – Colori, musica e tradizioni popolari tornano protagonisti ad Agrigento con la decima edizione del “Providentia Folk Fest”, in programma sabato 14 novembre in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza.

La manifestazione, promossa dall’associazione “I Tammura di Girgenti” con il patrocinio del Comune di Agrigento, raggiunge quest’anno il traguardo della decima edizione e ripropone una grande sfilata dedicata al folklore e alle tradizioni siciliane.

Il corteo prenderà il via alle 17 nella zona del campo sportivo e attraverserà alcune delle principali arterie cittadine, interessando via Esseneto, via Callicratide e via Manzoni. A sfilare saranno cavalli, carretti siciliani decorati secondo la tradizione, moto Ape artisticamente allestite e gruppi folkloristici.

Ad accompagnare il percorso saranno musiche, danze e costumi della cultura popolare isolana. Annunciata la partecipazione dei gruppi Città di Agrigento, Fiori del Mandorlo, Gergent e I Tammura di Girgenti.

Il “Providentia Folk Fest” punta ancora una volta a coinvolgere famiglie, visitatori e appassionati, trasformando per alcune ore le strade della città in un palcoscenico dedicato alla cultura popolare e alla memoria delle tradizioni.

«La decima edizione rappresenta per noi un traguardo importante e motivo di grande orgoglio – sottolinea il presidente dell’associazione I Tammura di Girgenti, Biagio Licata –. Tra musica, colori e antiche tradizioni, il Providentia Folk Fest vuole essere una celebrazione dell’identità siciliana, capace di unire spettacolo, cultura e tradizione e di tramandare questo patrimonio alle nuove generazioni».

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