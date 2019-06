Demolizioni a Lampedusa, spianata un’altra villetta di Cala Galera

Scortata dalla polizia ruspa in azione per la demolizione di una seconda villetta, per la quale c’era stata l’immissione in possesso già lo scorso martedì, a Cala Galera. Senza che si registrassero problemi d’ordine pubblico – proprio per evitare rischi, in campo, sono stati schierati, dalla Questura di Agrigento decine e decine di poliziotti – la ruspa, anche oggi, è entrata in azione ed ha raso al suolo la villetta che era stata realizzata all’interno di un’area della riserva naturale Isola dei Conigli.