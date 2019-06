Cambio nella giunta Firetto: fuori Muglia, dentro Cuzzola

Lillo Firetto si affida ad un tecnico per provare a rilanciare la sua azione amministrativa. Fuori un professore, dentro un commercialista. Via un politico navigato, dentro un nome completamente nuovo. Francesco Cuzzola, dottore commercialista originario di Reggio Calabria, laureato in Economia e Commercio e specializzato in management delle Pubbliche Amministrazioni è il nuovo assessore tecnico della Giunta di Lillo Firetto. Cuzzola, che secondo quello che riferisce il portavoce del sindaco, ha un bagaglio di esperienze professionali notevoli rispetto alla sua giovane età, 35 anni, in tema di contabilità e Bilanci degli Enti Locali, subentra al navigato politico Massimo Muglia che cede il testimone dell’impegno diretto, anche se, giurano i firettiani, non mancherà di continuare a dare, da esterno, il suo contributo all’Amministrazione comunale (proprio come si era detto per Amico, Biondi e tutti gli altri tagliati fuori dalla giunta). Massimo Muglia aveva giurato lo scorso 11 ottobre del 2018, prendendo il posto dell’allora dimissionario Giovanni Amico.

Il resto, comprese le dichiarazioni di facciata, le si apprendono da un comunicato che qui di seguito pubblichiamo integralmente:

“Ho preso parte in queste ultime settimane, con notevole partecipazione emotiva, – scrive il prof. Muglia nella lettera al Sindaco – agli sforzi dell’Amministrazione per pervenire alla migliore risoluzione di un problema di natura tecnico finanziaria che necessitava di grande attenzione, professionalità e presenza avendo più volte convenuto con Lillo Firetto che sarebbe necessario ricorrere ad una professionalità alta e possibilmente lontana dalle implicazioni di natura localistica”.

“Considerate anche le difficoltà finanziarie e ragioni di opportunità – continua nella lettera al Sindaco, Massimo Muglia – avevo più volte suggerito la mia disponibilità immediata a rinunciare all’impegno diretto qualora fossimo riusciti ad individuare una figura idonea ad accompagnare l’Ente in questa delicata fase”.

Il dott. Francesco Cuzzola, autore di Studi e pubblicazioni di natura fiscale, per il Gruppo Maggioli, azienda che si occupa dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, si è specializzato tra l’altro nella gestione e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle P.A.