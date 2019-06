Cade mentre lavora sul tetto: ferito operario di Racalmuto

Un operaio di Racalmuto, G.M. è rimasto ferito in seguito al cedimento del tetto di un’abitazione, in via Pindemonte, nel centro storico, mentre stava effettuando alcuni lavori.

L’uomo è praticamente “sprofondato” all’interno della casa su una scala. Immediati i soccorsi con personale medico che si è portato sul posto insieme ai militari della locale stazione. In campo anche un elisoccorso, atterrato nella zona del Cimitero, e poi è volato verso l’ospedale S.Elia di Caltanissetta dove adesso l’uomo è ricoverato.

E’ cosciente e non è in pericolo di vita ma ha comunque riportato diverse lesioni.

FONTE GRANDANGOLO