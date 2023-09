A Palma di Montechiaro, nel rispetto delle scadenze del PNRR, si è conclusa la gara dei lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola Isabella Tomasi – Viale Diaz. Il finanziamento è di oltre 4 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati, dalla Commissione della C.U.C. Tirreno Sviluppo 2000, alla Progresso Group s.r.l. .

Dopo la verifiche e gli adempimenti di rito potremmo dare avvio al concreto inizio dei lavori. “Il Ministero – ha detto il primo cittadino, Stefano Castellino- ha finanziato con il PNRR FUTURA – NUOVE SCUOLE, 212 progetti in tutta Italia e Palma di Montechiaro è con orgoglio tra questi. Ringrazio il Rup Arch. Lillo Inguanta, la Signora Grazia Farraguto e tutto l’ufficio per aver lavorato senza sosta per rispettare scadenze ed adempimenti. Ma è obbligo ringraziare anche i miei collaboratori e gli Assessori, per il loro fattivo contributo ed inoltre un grazie al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone ed i Consiglieri Comunali per il forte e costante sostegno all’attività dell’Esecutivo: solo insieme, agendo da squadra, si raggiungono questi meravigliosi traguardi”.