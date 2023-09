Quest’anno gli anziani sono stati guidati nell’area del museo archeologico.

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, ad Agrigento, giovedì 21 settembre scorso, si è svolta la seconda edizione della “Passeggiata dei ricordi”, iniziativa ideata dall’Unità operativa malattie degenerative ed involutive – Centro disturbi cognitivi e demenze diretta da Liana Gucciardino, appartenente al Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Agrigento guidato da Leonardo Giordano.

Dopo l’esperienza dell’evento dello scorso anno, durante il quale un nutrito gruppo di pazienti venne accompagnato da un’equipe di operatori attraverso un percorso multisensoriale alla riscoperta dei sentieri della Valle dei templi, quest’anno gli anziani sono stati guidati nell’area del museo archeologico “Pietro Griffo”.

L’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo ha partecipato all’iniziativa e afferma: “E’ stato un momento forte. Purtroppo questa patologia segue sempre più un trend di crescita e non si ferma solo a chi soffre le demenze nella varie forme anche più gravi, coinvolge direttamente le famiglie con tutti i risvolti che ne conseguono. Per questo assieme alla rete di assistenza e protezione che deve essere ancora più potenziata ed implementata sarà uno dei primi punti nelle prossime riunioni del Distretto Socio Sanitario Ag 1 per affrontare la tematica. Si deve implementare l’assistenza e si devono aiutare quanto più possibile i soggetti affetti di Alzheimer a poter svolgere più attività possibili con chi i caregiver.

Inoltre, i servizi di protezione sociale devono avere un percorso sempre più multidisciplinare e in questo senso la rete istituzionale deve lavorare a 360 gradi su tutta il percorso sanitario, sociale e di integrazione per alleviare le conseguenze dell’Alzheimer che provocano in molti casi scompensi nell’intera organizzazione familiare.”

Il gruppo ha visitato non solo le sale espositive del museo ma anche i sentieri di poggio san Nicola spingendosi sino ai ruderi del neo-ritrovato teatro antico.