Una pensionata di 77 anni è rimasta gravemente ustionata in diverse parti del corpo. Adesso si trova ricoverata al Centro Grandi Ustioni del presidio ospedaliero “Cannizzaro” di Catania in prognosi riservata. L’incidente domestico è avvenuto nell’abitazione della donna a Licata.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziana si trovava in cucina quando è stata investita da una fiammata improvvisa. All’origine del fatto sembrerebbe esserci il banale utilizzo di un accendigas, il cui funzionamento difettoso o una fuga di gas localizzata nei fornelli potrebbe aver innescato la violenta vampa.

La settantasettenne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Lì, il medica di turno ha prestato le prime cure. Constatata la gravità delle ustioni riportate e data la complessità del quadro clinico, la centrale operativa del 118 ha disposto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato nei pressi della struttura ospedaliera licatese per prendere in carico la donna e disporne il trasferimento nella struttura etnea. Intervenute le forze dell’ordine per avviare tutti gli accertamenti del caso.

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