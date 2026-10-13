Democrazia Cristiana, Carmelo Pace commissario regionale ad interim in Sicilia: le decisioni della Direzione nazionale

ROMA – AGRIGENTO – Nuovi assetti organizzativi per la Democrazia Cristiana. La Direzione nazionale del partito, riunita a Roma, ha assunto una serie di decisioni che riguardano il coordinamento politico, l’organizzazione territoriale e la composizione degli organismi nazionali. Tra le novità principali, la nomina del segretario nazionale Carmelo Pace, agrigentino, a commissario regionale ad interim per la Sicilia.

La decisione arriva contestualmente alla sospensione dell’on. Salvatore Giuffrida. Pace assumerà direttamente la guida della struttura regionale, con l’obiettivo di accompagnare il percorso di riorganizzazione del partito nell’Isola.

Democrazia Cristiana, nuovi commissari regionali

Nel corso della riunione, la Direzione nazionale ha deliberato anche la decadenza di tutti i commissari regionali i cui incarichi non siano stati formalmente decretati dalla stessa Direzione.

Per la Campania è stato nominato commissario regionale Rino Saturno, nell’ambito del riassetto organizzativo avviato a livello nazionale.

Ufficio politico nazionale, presente anche l’Agrigentino

Le decisioni hanno riguardato anche la composizione del nuovo Ufficio politico nazionale, organismo chiamato ad affiancare il segretario nazionale nell’indirizzo e nel coordinamento dell’attività politica della Democrazia Cristiana.

Il coordinamento politico della Segreteria nazionale è stato affidato a Riccardo Galioto. Faranno inoltre parte dell’Ufficio politico nazionale Lorenzo Paganelli, l’avvocato Maurizio Buggea, l’on. Luigi D’Agrò, Giuseppe Di Sangiuliano, Giovanna Sorbelli e Rosanna Caruso.

La presenza di Maurizio Buggea e Rosanna Caruso nell’organismo nazionale rappresenta un elemento di interesse anche per il territorio agrigentino e per la Sicilia, nell’ambito del nuovo assetto politico e organizzativo del partito.

Mauro Carmagnola nuovo segretario organizzativo

Sul fronte dell’organizzazione nazionale, la Direzione ha nominato Mauro Carmagnola, espressione del Piemonte, nuovo segretario organizzativo. A lui spetterà il compito di contribuire al rafforzamento della struttura del partito e di coordinare le attività sui territori.

Tesseramento prorogato al 31 dicembre 2026

Tra le decisioni adottate figura anche la proroga della campagna di tesseramento fino al 31 dicembre 2026. La nuova scadenza consentirà di disporre di ulteriore tempo per favorire nuove adesioni e rafforzare la partecipazione alla vita del partito.

Le deliberazioni della Direzione nazionale segnano una nuova fase nel percorso di riorganizzazione della Democrazia Cristiana, con l’obiettivo di consolidare la presenza territoriale, rendere più efficace il coordinamento nazionale e sostenere il rilancio dell’attività politica.

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