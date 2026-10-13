Dai rincari dei carburanti alle bollette, fino ai costi delle assicurazioni auto. Il Coordinamento provinciale si rivolge al Libero Consorzio e ai sindaci: «Servono misure concrete per tutelare i cittadini».

Il caro vita mette sempre più in difficoltà le famiglie agrigentine. L’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, dei carburanti e delle utenze domestiche continua a pesare sui bilanci familiari, in un territorio già segnato da salari contenuti e precarietà occupazionale. Una situazione che ha spinto il Coordinamento territoriale dei Comitati Civici e di Tutela dei Consumatori della provincia di Agrigento a rivolgersi alle istituzioni locali.

Con un’istanza presentata il 9 ottobre, il Coordinamento ha chiesto al presidente del Libero Consorzio Comunale e ai sindaci della provincia di intervenire presso il Governo nazionale per sollecitare misure urgenti a sostegno delle famiglie.

Secondo quanto evidenziato nel documento, i salari reali avrebbero subito un’erosione del 7,5% rispetto al 2021, con conseguenze dirette sulla capacità di acquisto dei cittadini. A preoccupare sono soprattutto i rincari dei prodotti alimentari, dell’energia e dei trasporti, che incidono maggiormente sui redditi medio-bassi.

Tra le questioni sollevate anche quella delle tariffe RC Auto, considerate eccessivamente penalizzanti per i residenti nel Mezzogiorno. I Comitati denunciano differenze territoriali nei premi assicurativi e chiedono interventi normativi per garantire maggiore equità.

Un altro aspetto riguarda la tutela della salute. Secondo il Coordinamento, l’aumento del costo della vita rischia di costringere un numero crescente di cittadini a rinunciare alle cure mediche e alla prevenzione, aggravando le disuguaglianze sociali.

«La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce espressamente il diritto a un’esistenza libera e dignitosa e la fondamentale tutela della salute. Tali principi cardine rischiano oggi di essere svuotati della loro efficacia sostanziale a causa di dinamiche speculative e spinte inflattive», si legge nella nota.

Le richieste avanzate alle istituzioni riguardano un monitoraggio straordinario dei prezzi dei carburanti, dell’energia e dei prodotti alimentari, il contrasto alle possibili speculazioni lungo le filiere distributive, una revisione dei criteri tariffari delle assicurazioni auto e il rafforzamento dei servizi sanitari e sociali. Tra le proposte anche l’esenzione dal ticket sanitario per i nuclei familiari in condizioni di povertà relativa.

Il Coordinamento annuncia infine la volontà di mantenere alta l’attenzione attraverso una mobilitazione civile e costruttiva, fino all’adozione di provvedimenti concreti.

A firmare il documento sono Fabrizio Raso, vicepresidente nazionale del Centro Consumatori Italia, e Manuel Samaritano, commissario provinciale di Agrigento.

L’appello è rivolto alle amministrazioni locali, chiamate a rappresentare presso il Governo le difficoltà economiche di un territorio nel quale l’aumento del costo della vita rischia di ampliare ulteriormente le disuguaglianze sociali.

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