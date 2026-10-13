Da Ribera alla Camera dei Deputati: Ilenia Maniscalco tra i 1.000 migliori laureati d’Italia con il “Premio America Giovani”



RIBERA – C’è una nuova storia d’eccellenza e riscatto sociale che porta il nome di Ribera sul gradino più alto del merito universitario italiano. Domani, nella prestigiosa cornice dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, la giovane riberese Ilenia Maniscalco riceverà il Premio America Giovani per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA.

Un riconoscimento di prestigio nazionale che premia ogni anno 1.000 giovani eccellenze tra i neolaureati degli atenei italiani. La selezione, gestita tramite un algoritmo della Fondazione, analizza parametri rigorosi come la media voti, il punteggio finale di laurea e le esperienze internazionali svolte durante il percorso accademico.

Un percorso accademico d’eccellenza e 4 Erasmus

Il percorso di Ilenia nasce da una forte dedizione allo studio. Dopo la laurea triennale a Siena in “Insegnamento della lingua e della cultura italiana per stranieri e per le scuole”, ha proseguito gli studi specialistici nello stesso ateneo, conseguendo con successo la laurea magistrale in Lingustica con indirizzo in “Didattica dell’italiano a stranieri”.

Un percorso accademico che si è arricchito di un profilo fortemente internazionale: Ilenia ha infatti partecipato a ben quattro progetti Erasmus, esperienze che le hanno permesso non solo di ampliare gli orizzonti accademici, ma anche di rafforzare la consapevolezza della propria identità e cultura.

La lingua come strumento di inclusione e responsabilità sociale

Dietro un titolo di studio e un percorso di eccellenza, per Ilenia Maniscalco c’è soprattutto una chiara visione di responsabilità sociale:

“Insegnare l’italiano agli stranieri significa credere che tutti debbano avere la possibilità di imparare, partecipare e costruire il proprio futuro, indipendentemente dal punto da cui partono. L’educazione e la lingua possono contribuire ad aprire strade che, altrimenti, per alcune persone rischierebbero di rimanere chiuse.”

Un traguardo condiviso con la famiglia e la comunità

Riconoscimento personale, ma anche condivisione di un percorso fatto di sacrifici:

“Ricevere questo premio è una grande soddisfazione personale, un momento per essere fiera del mio impegno,” racconta Ilenia. “Ma è anche un riconoscimento che porta con sé i sacrifici della mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto nel coltivare e inseguire le mie aspirazioni. È per questo che per me assume un valore ancora più profondo.”

Dopo il recente traguardo della concittadina Emily Cortese, la comunità di Ribera si conferma fucina di giovani talenti capaci di farsi strada con valore e determinazione nel panorama accademico e professionale italiano.

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