Gli architetti hanno incontrato il capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Gilberto Marchese Ragona, e il direttore della Soprintendenza di Agrigento, Vincenzo Rinaldi. Sul tavolo, la carenza di personale negli uffici della Soprintendenza, tema strettamente collegato alla necessità di sbloccare le pratiche attualmente in giacenza, e la formazione sull’utilizzo del portale in uso alla Soprintendenza, comprese le ultime novità introdotte dal Salva Casa.

“Proficuo incontro alla Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento con Gilberto Marchese Ragona e il nostro soprintendente, Vincenzo Rinaldi – afferma Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – Abbiamo affrontato il tema dell’efficienza dei servizi, considerando che in questi mesi abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni dai colleghi sul rilascio delle autorizzazioni. Comprendiamo bene che l’efficienza degli uffici è legata alla carenza di personale e di personale specializzato, per questo, abbiamo proposto l’esternalizzazione delle attività professionali anche al dottore Marchese Ragona, con il quale abbiamo avuto un confronto di altissimo profilo e grande collaborazione”.

“Questo è l’inizio di un percorso intrapreso con la Soprintendenza che desideriamo proporre anche agli altri uffici regionali e comunali, perché lo sviluppo del territorio passa da una macchina amministrativa oleata e ben funzionante. Il nostro Ordine è presente oggi – conclude Cimino – e lo sarà anche in futuro: desideriamo essere di supporto nel fornire le giuste indicazioni affinché tali problematiche possano essere risolte”.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra Ordine e Soprintendenza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei procedimenti e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini ed è per questo che, nei prossimi giorni, si terrà un incontro specifico sui temi oggi discussi.

“Oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, e il direttore della Soprintendenza, Vincenzo Rinaldi – dichiara Gilberto Marchese Ragona – Abbiamo fatto il punto su ciò che la Soprintendenza offre agli architetti, con molti spunti di riflessione sull’attività in itinere per il 2026 e su alcune proposte emerse durante l’incontro per migliorare i servizi del nostro portale. A breve saranno calendarizzati dei seminari per creare un rapporto sinergico tra l’Ordine e la Soprintendenza. Sono emerse anche alcune criticità delle quali il Soprintendente, insieme al nostro Dipartimento, si farà carico per migliorare le performance verso l’utenza”.

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