Decine e decine di persone hanno preso parte alla marcia dei 200 passi per ricordare la cinquantottenne Delia Zarnescu e la cinquantacinquenne Maria Rus, uccise, nella notte fra il 4 e 5 gennaio, all’interno delle loro abitazioni a Naro. Presenti diversi sindaci agrigentini, rappresentanti delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenze di genere e un nutrito gruppo di cittadini romeni, residenti a Naro e provenienti dagli altri paesi vicini.

In testa al corteo il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara e il console generale della Romania a Catania, Carmen Axenie. Sono stati deposti mazzi di fiori e ceri in vicolo Avenia davanti la porta della 54enne Maria Rus. Subito dopo, tutti si sono spostati in via Vinci dove abitava la 58enne Delia Zernescu, e anche qui sono stati lasciati fiori e ceri per ricordare la donna.