Un incendio ha devastato un furgone posteggiato in via Palmisano a Siculiana. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del turno D del Comando provinciale di Agrigento ha evitato alle fiamme di estendersi alle vicine abitazioni. I pompieri hanno di fatto evitato il peggio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Privilegiata la natura dolosa, ma in mancanza di certezze, resta valida l’ipotesi del fatto accidentale. Il mezzo andato a fuoco è un Peugeot modello expert, intestato ad una quarantasettenne, in uso al figlio venticinquenne venditore ambulante di prodotti ittici.

Ad intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco. La tempestiva e provvidenziale opera dei pompieri, comunque, ha evitato danni ben più gravi. Gli stessi vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso del successivo sopralluogo, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessun elemento è stato trovato per ricondurre l’evento alla mano di un incendiario. I militari dell’Arma hanno notiziato la Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.