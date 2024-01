Gli intrecci tra poesia e canzone sono molteplici e c’è qualcuno che ogni tanto, ancora, ama sperimentare quali effetti possano sortirne. Cosa sono le canzoni se non poesia musicata? Ed ecco che un testo scritto dal poliedrico, Aristotele Cuffaro, e’ stato “tradotto” in musica con gusto e sensibilità da Tom Sinatra, Salvatore Pumo e Giovanni Moscato. Aristotele racconta: “Come ben sapete quando scrivo una poesia ho il piacere di condividerla a tutti i miei amici tramite i canali social . Ebbene, Tom, Salvatore e Giovanni, appena letta “Sona sona la nuvena” mi hanno fatto la splendida sorpresa. Tom Sinatra l’ha musicata ed insieme agli atri due amici realizzata. Li ringrazio di vero cuore nella speranza che per le prossime festività natalizie venga cantata da tutti.”

Guarda il video👇