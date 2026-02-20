Una situazione al limite del sostenibile, dove il degrado non è più solo un problema estetico ma una vera minaccia per l’incolumità pubblica. I residenti di Traversa Mario Tobino hanno deciso di dire basta, mettendo nero su bianco una formale segnalazione indirizzata al Comune di Agrigento per denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa la zona.

Strade come colabrodo e il pericolo del canale

Le recenti e abbondanti piogge, come dimostrano le foto scattate dai residenti, sono state il colpo di grazia per un manto stradale già compromesso. Oggi la via si presenta con buche profonde, avvallamenti e pericolosi ristagni d’acqua che rendono quasi impossibile la circolazione, sia per le auto che per i pedoni.

Ma a preoccupare maggiormente è il canale di scolo delle acque meteoriche proveniente dalla vicina scuola media. Secondo quanto esposto dai cittadini, il canale attraversa o costeggia la strada senza alcuna misura di sicurezza o contenimento. Durante i temporali, il flusso d’acqua diventa una furia che erode il fondo stradale, rappresentando un rischio concreto per i residenti, i passanti e soprattutto per i bambini.

Quindici anni di “fai da te”

Il dato più amaro che emerge dalla lettera è il senso di solitudine dei residenti. Da oltre 15 anni, le famiglie della zona si autotassano per sopperire alle mancanze dell’amministrazione comunale.

“Abbiamo provveduto autonomamente e a nostre spese all’illuminazione stradale e, in diverse occasioni, direttamente alla sistemazione del manto stradale”, scrivono i cittadini nel documento.

Una gestione privata di servizi che dovrebbero essere garantiti dall’ente pubblico, una sostituzione “di fatto” che i residenti non sono più disposti ad accettare.

La richiesta: sopralluogo urgente

La lettera, firmata a nome dei residenti si conclude con una richiesta perentoria: un sopralluogo urgente e l’avvio immediato dei lavori di messa in sicurezza. L’obiettivo è ripristinare il decoro e la funzionalità di una strada che, per troppo tempo, è stata cancellata dalla mappa degli interventi comunali.

La palla passa ora a Palazzo dei Giganti. I residenti attendono un segnale, sperando che questa volta alle parole (e alle tasse regolarmente pagate) seguano finalmente i fatti.





