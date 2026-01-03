Il tribunale di Palermo, ha condannato l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini al pagamento di debiti per quasi 8 milioni di euro in favore di Siciliacque. In riferimento alla notizia Aica ha ritenuto doveroso fornire un chiarimento. L’ordinanza del Tribunale di Palermo, recentemente notificata, riguarda una vertenza giudiziaria risalente nel tempo, afferente a una causa pregressa e riferita a un residuo debitorio già noto e circoscritto. Non si tratta, dunque, di un nuovo contenzioso né di una situazione improvvisa o fuori controllo.

Aica, si legge in una nota diffusa dall’Azienda “ha formalmente riscontrato l’ordinanza, prendendo atto della sua natura esecutiva, e ha chiarito che, qualora l’importo dovesse risultare definitivamente dovuto all’esito del giudizio, esso verrà regolarmente onorato, utilizzando una quota delle risorse regionali già stanziate a copertura dei debiti reali del sistema idrico agrigentino. Tutto avverrà nel pieno rispetto della legge, senza alcun pregiudizio per il servizio e senza ricadute sui cittadini”.

“Parallelamente, Aica non arretra di un solo passo nella propria azione di tutela dell’interesse pubblico e della collettività.L’Azienda ha infatti: riscontrato puntualmente la diffida di Siciliacque; chiesto formalmente l’apertura di un fascicolo di controllo presso la Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Sicilia; segnalato criticità gravi e strutturali sul sistema di fatturazione dell’acqua prodotta dai dissalatori finanziati con risorse regionali; evidenziato la necessità di verificare l’effettiva produzione di acqua rispetto ai fondi pubblici integralmente ricevuti, a tutela delle risorse dei contribuenti”.

Aica ha inoltre ribadito con fermezza che ogni ipotesi di riduzione della fornitura idrica all’ingrosso è giuridicamente illegittima, come già chiarito dalla stessa Azienda come anche dalla Presidenza della Regione Siciliana: la normativa vigente non consente alcuna riduzione del servizio tra sovrambito e ambito, e qualsiasi tentativo in tal senso sarà contrastato in ogni sede istituzionale e giudiziaria.

“Aica non è un soggetto passivo né silente. Stiamo affrontando nodi irrisolti da decenni con responsabilità, trasparenza e determinazione. Ai cittadini diciamo una cosa chiara: non c’è alcuna emergenza nascosta, nessuna verità taciuta. Stiamo combattendo questa battaglia a viso aperto, senza arretrare di un solo passo”, dichiara la Presidenza del CdA di Aica. L’Azienda continuerà a: onorare le decisioni giudiziarie, difendere il servizio idrico pubblico, pretendere chiarezza sull’utilizzo delle risorse regionali, collaborare con la Corte dei Conti e le Autorità competenti, sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei Comuni soci”, conclude la nota.

