Scovata all’interno di un’abitazione una serra casalinga indor di marijuana. Sequestrato anche mezzo panetto di hashish. La scoperta nel pomeriggio di San Silvestro, a Palma di Montechiaro, nel corso di un blitz dei poliziotti del Commissariato cittadino. Un trentaquattrenne palmese, C.A., è stato arrestato e posto ai domiciliari, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto.

Sequestrate numerose piante di marijuana e anche tutto il materiale usato per la coltivazione: aeratori, umidificatori, illuminatori, tende termiche e sensori. La serra era stata creata nel seminterrato dell’immobile.

L’operazione è stata realizzata durante una perquisizione domiciliare. Gli agenti sospettavano che in quell’appartamento ci fosse un giro di droga, motivo per il quale hanno deciso di entrare in azione. Il “fiuto” investigativo ha fatto centro. Sopra il tetto rinvenute una trentina di piante di marijuana. Di fatto, il trentaquattrenne avrebbe spostato la coltivazione nel tetto dello stabile, lasciando l’attrezzatura nel seminterrato, quando la polizia ha citofonato al portone di casa. Sequestrati ben 20 chili di “erba”.

Ma è stato rinvenuto anche mezzo panetto di hashish che non è certo sia riconducibile al palmese perché è stato trovato per strada. Il trentaquattrenne è stato arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Agrigento, che a carico dell’indagato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

