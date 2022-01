Dati Covid, il sindaco di Favara chiede chiarezza

“Vogliamo chiarezza sull’effettivo numero di contagi da Covid-19, per evitare che dati non aggiornati possano portare all’adozione di misure di contenimento inutili o addirittura dannose per il territorio che amministro”.

A parlare è il sindaco di Favara Antonio Palumbo, che nella giornata di ieri, 28 gennaio, ha inoltrato una specifica richiesta di comunicazioni urgenti all’Azienda sanitaria provinciale proprio rispetto alle informazioni fin qui fornite alla Stampa e ai Comuni del territorio.

“Se nel bollettino che quotidianamente, o quasi, viene inviato ai giornalisti, Favara risulta ospitare attualmente oltre 1900 positivi al Covid in trattamento – spiega Palumbo – i dati in mio possesso, forniti sempre dall’Asp, indicano invece meno di 700 casi attualmente in cura. E’ quindi evidente che l’elevato numero di positivi non tiene effettivamente conto dal dato delle guarigioni. Per questo – conclude – è necessario che venga fatta immediata chiarezza a tutela della collettività di Favara, anche per scongiurare danni al tessuto produttivo della città. Questa situazione, tra l’altro, conforta la nostra scelta di non comunicare più i numeri dei positivi: continueremo a non farlo fintanto che non verrà fatta chiarezza da chi di dovere”.