Covid, quattro casi di Omicron 2

E’ arrivata anche in Sicilia la variante Omicron2 con quattro casi già processati nei laboratori, uno a Messina e tre a Palermo. Ed alcuni elementi fanno pensare a una maggiore diffusività rispetto alla Omicron di tipo 1, ma, come Omicron 1, la 2 è caratterizzata da una bassa patogenicità e quindi non è una situazione che può allarmare. I pazienti sono asintomatici o con pochi sintomi, tutti seguiti a domicilio. La Omicron 2, spiegano gli esperti, è sostanzialmente analoga a Omicron dal punto di vista delle manifestazioni cliniche e non desta preoccupazione. I dati dicono che il 95% dei contagi è da Omicron che soprattutto per i vaccinati causa problemi di salute limitati. “La popolazione vaccinata è veramente alta – dice la professoressa Di Gaudio – molti giovani magari hanno già una immunità naturale sviluppata, hanno già preso il virus Covid senza rendersene conto. La prevalenza di Omicron tipo 1 e 2 deve incoraggiarci”.