Dati alle fiamme i box alla villa comunale: individuato il piromane

Raid vandalico all’interno della villa comunale di Ribera. Danneggiati e dati alle fiamme i box espositivi in legno utilizzati per ospitare i mercatini dell’artigianato. E’ successo nella notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno domato le fiamme. i carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini e, grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza hanno incastrato il presunto responsabile: un settantenne del luogo che è stato fermato, e indagato per danneggiamento.