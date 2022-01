Auto contro il guard-rail, donna in prognosi riservata

Con l’autovettura, una Ford Ka, si è schiantata contro il guard-rail e la conducente, una pensionata di 78 anni, di Agrigento, è finita in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, si è verificato giovedì sera in via Scifo, a poche decine di metri da contrada Fondacazzo, e la zona del Quadrivio Spinasanta.

A chiamare il 112 sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, si sono precipitati i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile. La donna è stata trasferita al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”, dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti gli esami del caso, hanno mantenuto riservata la prognosi.

Ad occuparsi dei rilievi i militari dell’Arma. Tra le ipotesi formulate quella che l’anziana è stata colpita da un improvviso malore, o una distrazione.