L’ultimo match casalingo del 2023 metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e Casale Monferrato. I biancazzurri, a secco di vittorie da quando è iniziato il giro di boa della regular season, erano a caccia di un successo scaccia-crisi. Di contro i rossoblù, galvanizzati dalla convincente vittoria contro Vigevano, puntavano a vincere il primo match stagionale fuori dal PalaFerraris e consolidare, così, il nono posto in classifica. Vincono nettamente i biancazzurri 83 a 66 trascinati da Ambrosin autore di 23 punti e alcune triple nei momenti chiave del match. Brillano anche Polacovich autore di una doppia-doppia da 15 punti e 12 rimbalzi, Cohill con 15 punti, Meluzzi con 11 e uno strepitoso Morici autore di 16 punti. Sul versante opposto, la Novipiù paga la serata storta di Kelly (9 punti), buona la prestazione di Pepper (19 punti). Ritorna Chiarastella nello starting five di Damiano Pilot insieme a Cohill, Morici, Ambrosin e Polacovich; Fabio Di Bella risponde con Calzavara, Kelly, Fabi, Pepper e Martinoni. Primo quarto di marca biancazzurra. L’ avvio è tutto degli ospiti che piazzano un mini break di 7 punti che costringe Pilot al time-out. La strigliata ha effetti immediati. I biancazzurri guidati da Ambrosin e Polacovich rispondono con un contro-parziale di 11 punti. Questa volta è coach Di Bella a richiamare i suoi. Sulle ali dell’entusiasmo e con Cohill in gran serata, Agrigento va sul +8 in scioltezza (20-12) e – nonostante qualche fiammata ospite – si aggiudica i primi 10′ (25-18). La seconda frazione è più tattica, ma i biancazzurri mantengono la barra a dritta toccando, nella parte finale della frazione, il massimo vantaggio del match (39-26). La reazione degli ospiti è affidata a Kelly senza che questi riesca ad impensierire la difesa dei padroni di casa che, invece sono bravi a mantenere saldi i nervi e archiviare la prima parte di gara avanti (42-33). Il terzo quarto è di marca Novipù: Kelly finalmente si sblocca e, nel sostanziale equilibrio tra le due squadre, riesce a portare i rossoblù fino al -5 (54-49). Nel momento più difficile ci pensa Morici – coadiuvato da Cohill – a mantenere a galla Agrigento alla terza sirena (59-53) Nell’ultimo quarto la Fortitudo piazza il colpo del k.o. Cohill sale in cattedra, Meluzzi è micidiale dall’arco, circostanze che garantiscono il +15 (74-59). Sul versante opposto, la Novipiù ha esaurito le energie nonostante le fiammate di un irriducibile Pepper ultimo ad issare bandiera bianca. Finisce così 83 a 66. I biancazzurri chiuderanno l’anno con una doppia trasferta: sabato 23 dicembre al Pala Facchetti di Treviglio (palla a due alle 20 e 30) per il match contro il Blu Basket, sabato 30 a Roma (ore 18 e 30) contro la Luiss.

Moncada Energy Group Agrigento 83 – Novipiù Monferrato Basket 66

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 23, Cohill 15, Sperduto 2, Polacovich 15, Morici 16, Meluzzi 11, Traoré, Caiazza, Peterson, Ronca. All.: Pilot.

Casale Monferrato: Martinoni 9, Kelly 9, Fabi 3, Pepper 19, Calzavara 9, Fantoma 5, Fall 8, Boussounka 4, Romano, Castellino. All.: Di Bella.

Arbitri: Valerio Salustri, Alberto Perocco e Luca Attard.

Note: parziali: 25-18, 17-15, 17-20, 24-13

foto Nino Piraneo