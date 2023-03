Un progetto multipiattaforma, che miscela gioco e cultura, realizzato in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo. Il mondo narrativo di Dante protagonista di un racconto in realtà virtuale grazie a Liceo Scientifico e linguistico Leonardo di Agrigento in occasione della giornata dedicata all’autore della Divina Commedia. La dirigente Patrizia Pilato ha spiegato i contenuti dell’iniziativa in un’intervista. GUARDA IL VIDEO >>>