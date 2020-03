Decreto salva Italia, l’esperto: non risolve i problemi

E’ un decreto che di fatto non risolve i problemi delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Le misure messe in campo rappresentano una prima timita risposta alle numerose emergenze causate dalla pandemia COVID-19. Di fatto bisogna mettere in campo molte più risorse economiche per far ripartire l’intero sistema “Italia”. (vedi Francia e Germania che hanno stanziato dai 300 ai 500 miliardi). Ad oggi non si vede alcun spiraglio di miglioramento, per cui gli aiuti debbono avere un arco temporale di almeno sei mesi. Ritornando al Decreto, lo stesso ha bisogno di numerosi atti amministrativi per rendere operative le varie misure, e quelle già in vigore sono confusionarie, ad esempio la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, a favore di imprese e professionisti, oltre a creare confusione tra i contribuenti e gli addetti ai lavori, copre un periodo troppo breve, per alcuni 30 giorni per altri 60 giorni.

Ieri, il Ministro per il Lavoro, ha dato rassicurazioni che le misure a sostegno dei professionisti non saranno soggette al clik -day, sarebbe stato un ulteriore danno nei confronti di coloro che non hanno una tecnologia Fibra. Anche la moratorio sui mutui e prestiti risente del breve periodo che copre, in ogni caso in questo periodo bisogna sostenere i consumi, quindi le famiglie che in questo momento si trovano in enorme difficoltà per mancanza di lavoro. Non mi esprimo su altre parti del decreto , che in ogni caso mettono in evidenza come negli anni passati, settori importanti come la sanità, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, siano stati oggetto di continui tagli ed oggi ne piangiamo le conseguenze.