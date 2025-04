Ignoti malviventi hanno tagliato di netto numerose piante di uva innestate da meno di due settimane. Il raid è stato messo a segno all’interno di un terreno di proprietà di un imprenditore cinquantacinquenne di Naro. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. Un danneggiamento che ha, di fatto, tutte le caratteristiche per essere ritenuto un’intimidazione.

E’ stato lo stesso proprietario, recandosi nel suo fondo, tra le contrade “Ramolia” e “Pantano”, nelle campagne tra Naro e Camastra, ad accorgersi dell’accaduto. Poi si è presentato ai carabinieri della Stazione di Naro e ha formalizzato la denuncia. L’attività investigativa non si preannuncia, come sempre avviene in casi di questo genere, consumati in aperta campagna dove nessuno ha visto niente, per affatto semplice. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 5 mila euro.

