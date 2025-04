Vinitaly 2025: Casa Grazia Brilla con il Frappato Rosato e Ottimismo Nonostante i Dazi USA

Dopo la partecipazione al Vinitaly, la più importante fiera internazionale dedicata al vino e ai distillati, abbiamo avuto l’opportunità di fare un bilancio con Martina Casciana Brunetti, Hospitality Manager e Sommelier dell’Azienda Casa Grazia. Presente con il proprio stand, Casa Grazia ha riscontrato un notevole successo durante l’evento, con una forte affluenza di visitatori e un particolare interesse per i vini siciliani.

Martina ha commentato con entusiasmo: “È stato veramente bello, positivo e pieno di gente interessata, con tanti, tantissimi importatori stranieri. Molte persone sono venute appositamente, mandate dal consorzio, Il Cerasuolo di Vittoria. Abbiamo notato anche un interesse particolare per il Frappato, e la novità di quest’anno, il Frappato Rosato. È stato un successo straordinario! Purtroppo, ne abbiamo prodotto solo 3000 bottiglie, quindi temiamo di non riuscire a soddisfare tutta la richiesta, ma speriamo di farcela fino all’estate, perché è molto apprezzato. La maggior parte dei consumatori oggi cerca vini più immediati, profumati e accattivanti, e il Frappato Rosato è stato proprio quello che volevano.”

Martina ha anche parlato dell’apprezzamento ricevuto per il Frappato Riserva, un vino più strutturato e destinato agli intenditori: “Il Frappato Riserva è stato accolto molto positivamente. Abbiamo anche organizzato una masterclass con Doctor Wine, e successivamente abbiamo presentato il Grillo Riserva Zara, che è stato anch’esso molto apprezzato. In generale, è stato un evento estremamente positivo. Siamo tornati a casa soddisfatti, con le pieni di contatti, e ora dobbiamo solo trovare il tempo per approfondire tutte le nuove opportunità.”

In merito ai Dazi USA, un tema di grande attualità nel settore, Martina ha condiviso una visione equilibrata e ottimista: “Per quanto riguarda il commercio del vino negli USA, sicuramente questi dazi hanno un po’ di impatto e possono spaventare, soprattutto per una piccola realtà come la nostra, che non fa grosse vendite negli USA, almeno per il momento. Tuttavia, preferiamo vedere il lato positivo delle cose. Gli italiani, e i siciliani in particolare, hanno sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono molto apprezzati. L’aumento dei dazi verrà spalmato tra noi produttori, gli importatori e i consumatori finali, quindi il danno, per le piccole realtà come la nostra, non è poi così irrimediabile. Noi, che lavoriamo su quantitativi più piccoli ma di alta qualità, continuiamo a guardare al futuro con ottimismo.”

Casa Grazia, con il suo approccio autentico e innovativo, ha dunque fatto il pieno di soddisfazioni al Vinitaly, pronto ad affrontare le sfide future con rinnovata energia.

