Un gesto concreto per l’ambiente, un segnale forte al territorio. Per il secondo anno consecutivo, ADLER Spa Resorts Sicilia ha organizzato la pulizia del tratto di costa che va da Torre Salsa a Bovo Marina, coinvolgendo ospiti, collaboratori e studenti dell’Istituto Gallo di Agrigento. Un’azione simbolica ma al tempo stesso operativa, che mette al centro la tutela dell’ecosistema marino e la sensibilizzazione della comunità.

L’iniziativa, parte del più ampio progetto “Adler for Planet”, rientra in un percorso di sostenibilità che il resort ha abbracciato sin dalla sua nascita. Lo racconta con passione il direttore Sami Aglietti, sottolineando come l’attenzione verso il territorio sia un elemento fondante della filosofia Adler:

«La nostra struttura è nata come eco-resort, con un’architettura biodinamica e un impegno costante a restituire qualcosa al territorio che ci ospita, accanto alla Riserva di Torre Salsa».

Il progetto, spiega Aglietti, ha già portato risultati concreti: dalla drastica riduzione dell’uso dell’acqua per l’irrigazione – grazie a un sistema interno di drenaggio e filtraggio che consente il riutilizzo delle acque – all’eliminazione della carta informativa nelle camere, sostituita da innovativi cubi in legno con QR code. Anche i prodotti da bagno sono 100% plastic free e biodegradabili, e nell’area verde sono state reintrodotte specie autoctone della macchia mediterranea, mentre cresce il progetto dell’orto e del nuovo aranceto.

Ma la sostenibilità, in casa ADLER, è anche solidarietà:

«Dal 2024 – racconta Aglietti – abbiamo dato il via alla ‘Cena del sorriso’, appuntamenti mensili nei centri di assistenza e alla Caritas per regalare momenti di svago e bellezza a chi vive situazioni difficili. Perché anche il lusso può e deve essere inclusivo».

Un impegno premiato anche a livello internazionale: il progetto “Adler for Planet” ha ottenuto la certificazione H Check, riconoscimento che conferma la validità del percorso intrapreso.

L’iniziativa di pulizia delle spiagge non è dunque solo un atto simbolico, ma parte integrante di una visione ampia, che punta a un turismo più consapevole e rispettoso. E che invita tutti, non solo gli ospiti del resort, a prendersi cura di questo angolo straordinario della Sicilia. Perché, come conclude Aglietti,

«Essere in un luogo così incredibile è un onore, ma soprattutto un dovere».

Il Direttore Sami Aglietti

