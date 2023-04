Ad Agrigento le Regionali Giovanili di Scacchi

Prendono il via oggi, 15 aprile, ad Agrigento, all’Hotel Tre Torri, le fasi regionali dei Campionati Giovanili di Scacchi. Oltre 150 i giocatori attesi, provenienti da ogni parte della Sicilia, con 18 circoli partecipanti in rappresentanza di quasi tutte le province siciliane. Numeri importanti che hanno fatto ritornare la manifestazione ai livelli delle edizioni pre-Covid, raddoppiando le presenze totali rispetto a quelle dello scorso anno.

L’organizzazione, sotto la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano, è stata affidata a Eventi Scacchi e all’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo di Favara. Il Campionato inizierà nel pomeriggio di sabato per proseguire poi nella giornata di domenica, 16 aprile. La società con più iscritti è il Centro Scacchi Palermo, che schiererà 31 atleti. Seguono la Lilybetana Scacchi con 28 partecipanti e la Don Pietro Carrera CT con 24.

Tra gli atleti in gara la campionessa italiana U8 (nel 2021) e U10 (2022) Clio Alessi del Centro Scacchi Palermo che giocherà nell’Under 10 femminile e la campionessa italiana U16 femminilein carica Enrica Zito.

Tra gli atleti del Pedone Isolano Misilmeri, che schiera 20 giocatori, c’è anche la campionessa italiana U14, ora U16, Elena Cammalleri. Tra i giocatori più titolati presenti il Maestro Vittorio Cinà del Centro Scacchi Palermo, ex Campione Italiano U12 e Campione d’Italia U16 a squadre. A seguire, il 17 aprile, sempre nello stesso luogo, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comitato Scacchistico Siciliano, si svolgeranno le fasi regionali dei Campionati Studenteschi e del Trofeo Scacchi Scuola, alle quali parteciperanno le squadre classificatesi nelle prime posizioni alle fasi provinciali. Al via 49 squadre in rappresentanza di scuole di ogni ordine e grado provenienti dalle provincie di Agrigento, Palermo, Catania e Trapani.