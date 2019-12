Danneggiata autovettura. E’ successo nella zona industriale

Un atto vandalico, oppure un’azione a scopo di vendetta. Saranno gli inquirenti a chiarire il movente del danneggiamento dell’autovettura, di proprietà di un pensionato di Agrigento. I responsabili, a cui ora danno la ‘caccia’ i poliziotti delle Volanti, hanno danneggiato in più punti il veicolo, modello For Kuga, che in quei momenti si trovava parcheggiato in un’area della zona Industriale.

Ignoti sono entrati in azione, e utilizzando sembrerebbe un arnese appuntito, simile ad un cacciavite, si sono accaniti contro la carrozzeria lasciando delle rigature e dei graffi. Da li a poco si sono allontanati dalla zona. Senza essere visti. A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario, al momento che si stava apprestando a recuperare la propria vettura. Immediatamente ha dato l’allarme.