Una donna si è recata in ospedale a fare la radiografia. Ha lasciato il borsello, sulla panca dove era seduta in attesa, e prima di entrare non lo ha più trovato. Rubato da una mano ignota.

Dentro l’accessorio c’erano soldi e documenti. La figlia ha presentato denuncia ai poliziotti del Commissariato di Licata. Il fatto davanti al reparto di Radiologia del presidio ospedaliero licatese.