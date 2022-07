Danneggiano le portiere, e rubano sulle auto parcheggiate

Hanno forzato le portiere di due auto parcheggiate nel centro di Canicattì per rubare. In largo Aosta, qualcuno si è portato via il portafogli, con all’interno 375 euro, che era stato lasciato all’interno dell’abitacolo. In via Manzoni i malviventi si sono, invece, impossessati della carta di circolazione, e del certificato di proprietà della Renault Clio. I proprietari, un afghano quarantunenne e una canicattinese sessantaseienne, hanno formalizzato le denunce, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto, ai poliziotti del Commissariato cittadino. Nelle due zone, o nelle immediate adiacenze, dove si sono registrati i furti, gli agenti avrebbero già verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, pubbliche o private.