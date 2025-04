Danneggia tre autovetture in sosta nelle aree parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una volta scoperto e bloccato, ha insultato, minacciato, oltraggiato e offeso gli uomini in divisa cercando lo scontro fisico. E ha continuato con l’atteggiamento di sfida anche in caserma. Non è stato facile riportarlo alla ragione.

I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle e i loro colleghi della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato un ventinovenne disoccupato, residente a Porto Empedocle, poiché ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di violenza, minaccia, oltraggio e resistenza Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

L’indagato, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Il Gip del tribunale della città dei Templi, ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il giovane. Il ventinovenne, nelle ore notturne, avrebbe danneggiato tre automobili in sosta nei parcheggi del presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.

