Ha fatto degli apprezzamenti ad una cinquantacinquenne. Quasi sicuramente non si è accorto della presenza del figlio trentenne della donna ed è scoppiato il caos. Ad avere la peggio un sessantenne finito all’ospedale San Giovanni di Dio con un lieve trauma facciale. Comunque alla fine, per sua fortuna, nulla di grave: i medici lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni. E’ accaduto in pieno giorno nell’area del terminal degli autobus di piazzale Rosselli. I protagonisti della vicenda sono tutti agrigentini.

Madre e figlio, a quanto pare, stavano attendendo l’autobus per tornare a casa. All’improvviso il sessantenne si è fatto avanti ed ha iniziato a rivolgere, con insistenza, apprezzamenti nei confronti della donna. Quest’ultima avrebbe cercato di allontanarlo, invitandolo ad andare via. Il figlio, ad un certo punto, è intervenuto ed è finita in scazzottata. Alcune persone che assistevano alla lite senza non poche difficoltà sono riuscite a dividerli.

