Alticcio ha creato il caos e danni in una pizzeria nei pressi di Corso Umberto nel centro di Licata. All’arrivo degli agenti della sezione Volanti e dei carabinieri della Radiomobile, l’esagitato, un quarantaseienne di nazionalità marocchina, è andato su tutte le furie.

Prima ha minacciato gli uomini in divisa, poi ha danneggiato la vettura di servizio della polizia. L’immigrato è stato bloccato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato avanzate a suo carico sono: minacce e resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

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