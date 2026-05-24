Comunali Agrigento, scoppia la polemica sui cambi di sezione: elettori costretti a rifare il certificato – Agrigento: votanti alle ore 23:00 n. 23.586 pari al 46,01% -0,05% rispetto alle stessa ora del 2020

Non sono mancate tensioni e disagi nel corso della prima giornata di voto ad Agrigento. In città sta infatti montando la polemica da parte di numerosi elettori che, soltanto al momento di recarsi alle urne, si sono accorti del cambio di numero o della sede della propria sezione elettorale.

In molti, arrivati davanti ai seggi abituali, hanno scoperto di dover votare altrove e sono stati costretti a recarsi all’ufficio elettorale per ottenere un nuovo certificato o verificare la corretta assegnazione della sezione.

Le proteste si sono concentrate soprattutto sulla scelta di mantenere aperto un unico ufficio elettorale in via Atenea, strada che peraltro risulta chiusa al traffico. Una situazione che ha creato ulteriori difficoltà logistiche, soprattutto per anziani, persone con difficoltà motorie e cittadini provenienti dai quartieri più periferici. Tra file, spostamenti improvvisi e momenti di nervosismo, la vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito politico e social nel pieno della giornata elettorale. Leggi anche: Agrigento al voto, tensioni ai seggi: interviene la Polizia al Villaggio Mosè

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