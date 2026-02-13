Ladri in azione negli uffici comunali di via Beneficenza Mendola, a Favara. I malviventi, hanno rotto delle vetrate e tre porte e rubato le monete contenute nelle cassette dei distributori automatici di bevande, caffè e snack. Da una prima stima l’ammontare del furto ammonta ad alcune centinaia di euro.

Un assessore della giunta guidata dal sindaco Antonio Palumbo, dopo l’amara scoperta, s’è recata alla Tenenza dei carabinieri di Favara, e ha presentato una denuncia a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di furto. Il raid è stato compiuto l’altra notte. I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per cercare di risalire ai responsabili.

