Danneggia auto e viene bloccato, vandalo in escandescenza finisce in ospedale

Ha danneggiato un’autovettura, rompendo lo specchietto retrovisore, parcheggiata in via Orfane, nel centro storico di Agrigento, poi è scappato a gambe levate. E’ successo l’altra sera. L’azione vandalica dell’individuo, non è però passata inosservata, e alcuni cittadini hanno allertato il 112. Sul posto intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che sono riusciti in poco tempo non soltanto ad individuare l’autore dell’ennesimo raid contro le auto in sosta, un giovane extracomunitario, ma anche a bloccarlo.

A causa del suo stato di agitazione, è stato chiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. L’immigrato è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. A scortare il mezzo di soccorso, una pattuglia dei militari dell’Arma. Poco più tardi, il giovane è andato in escandescenza, al presidio ospedaliero, e c’è voluto nuovamente l’intervento dei carabinieri, per ripristinare la calma.

Allo stato attuale non è stato nemmeno denunciato, perché il proprietario della macchina danneggiata, non ha ancora formalizzato la querela. Non si tratta però dello stesso giovane che nelle scorse settimane aveva danneggiato oltre cinquanta, fra auto e scooter, e procurato danni alla sede distaccata del Libero Consorzio comunale, in via Acrone.