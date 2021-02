Spariti soldi sulla carta di una donna per acquisti mai fatti

Un’altra frode informatica, la seconda in soli due giorni, e anche in questo caso la vittima è una donna. Si tratta di una ragazza colombiana, domiciliata ad Agrigento, che si è vista addebitare tre operazioni da 99 euro ciascuna, sulla PostaPay “Evolution”, per acquisti fatti su siti internet stranieri, mai effettuati dalla stessa.

La donna dopo aver capito di essere stata truffata è corsa alla caserma “Anghelone” della polizia di Stato, dove ha presentato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti, hanno già trasmesso l’incartamento ai loro colleghi della polizia Postale, che hanno avviato le indagini.

Quasi sicuramente qualcuno è riuscito a clonare la carta PostaPay risalendo ai codici. Appena 24 ore prima, un’altra donna, una quarantenne agrigentina, si era rivolta ai poliziotti perché sulla sua PostaPay erano spariti 150 euro, per spese di prodotti di telefonia ed acquisti di app.