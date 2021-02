Investita da un’auto, ferita una donna. Caccia al pirata della strada

Travolta da un’auto, che dopo l’incidente è fuggita. Una 66enne, di Agrigento è rimasta gravemente ferita, in varie parti del corpo, e si trova ricoverata in ospedale. Il fatto si è verificato, nei giorni scorsi, in via Ugo La Malfa, nei pressi del piazzale del mercato settimanale del venerdì.

Su quanto accaduto indagano gli agenti della sezione Volanti della Questura agrigentina. L’agrigentina da sola stava percorrendo il tratto di strada, all’improvviso è stata centrata in pieno da un’automobile, e scaraventata ad alcuni metri di distanza.

La persona alla guida della macchina ha tirato dritto, come se nulla fosse accaduto. La pensionata, con un’ambulanza, è stata trasferita al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diverse fratture, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Sulle tracce dell’auto pirata si sono messi i poliziotti, dopo avere avvertito dell’accaduto la Procura di Agrigento. Individuato il modello della vettura, una Renault, di colore verde. Determinanti per risalire all’automobilista, potrebbero essere i filmati delle telecamere, presenti nella zona, e già acquisiti.