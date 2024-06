Al via a Palma di Montechiaro i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della zona Ciotta-Facciomare che da oltre un decennio era interessata da un movimento franoso. Grazie ai fondi stanziati dalla Protezione civile, la città del Gattopardo potrà riappropriarsi dell’area che si torva a ridosso del mare.

La ditta aggiudicataria dell’appalto, avrà 300 giorni di tempo per completare i lavori che, simbolicamente, sono stati iniziati dal sindaco Stefano Castellino con una pala meccanica. Degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del versante si occuperà la ditta “Aveni srl”, che nell’ottobre del 2023 si è aggiudicata i lavori per un importo di 3.289.434,65 euro.