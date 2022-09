Daniele Cacciuolo con la sua “Bella Napoli” conquista il premio “Migliore Pizzeria di Sicilia 2022”

La Pizzeria Bella Napoli di Gela sul Lungomare Federico II° di Svevia, dopo diversi riconoscimenti, come i due spicchi attribuiti dalla Guida del Gambero Rosso, è stata riconosciuta la Migliore Pizzeria di Sicilia 2022.

Oltre 5 mila preferenze hanno sancito il 1° posto in assoluto del Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2022, organizzato dal giornale online All Food Sicily. La pizzeria della provincia nissena è sapientemente gestita, sin dall’inaugurazione, da Marzia Cremone e Daniele Cacciuolo, talentuoso pizzaiolo di origini campane, trapiantato a Gela. Un percorso lineare fatto di passione per il proprio lavoro ma anche tanto studio, aggiornamento, formazione e amore per un territorio quello gelese che ha ricambiato con affetto e trasporto, così come i tanti voti ricevuti, hanno rivelato.