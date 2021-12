D’Angelo: “Un boato ha squarciato la nostra comunità”

“Sabato sera un boato ha squarciato la nostra comunità, ma devo dire che immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Grazie ai soccorritori che non si sono mai fermati. Avremmo voluto fare di più ma non ci siamo riusciti. Non mi sono mai sentito solo e per questo ringrazio il Prefetto di Agrigento. Così come voglio ringraziare l’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Chiedo tempi rapidi e nessun tentennamento. Bisogna garantire un tetto agli sfollati. Intitoleremo una via ai nostri cari perduti. Siamo certi che anche lo Stato e la Regione non ci abbandoneranno e non dimenticheranno e nel dramme e nel lutto continueranno a farci sentire orgogliosi di essere italiani. Che Dio abbia in gloria le vittime”. E’ intervento del sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, nel corso dei funerali delle nove vittime della strage.