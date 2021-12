Covid in Sicilia, mai tanti positivi in un solo giorno: 1.522 nuovi casi

Mai tanti positivi in un solo giorno in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati altri 1.522 nuovi casi, a fronte di 30.762 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.346. Il tasso di positività sale al 4,9% ieri era al 4,3%. L’isola resta al settimo posto per contagi giornalieri. Continuano a salire anche i ricoverati in ospedale ora 533. Emerge dal bollettino del Ministero dell’Interno relativo a venerdì 17 dicembre.

Gli attuali positivi sono 19.118 con un aumento di 925 casi. I guariti sono 586 mentre le vittime sono 11, e portano il totale dei decessi a 7.329. Sul fronte ospedaliero sono 533 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, 4 casi in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 330, Catania 356, Messina 266, Siracusa 135, Ragusa 60, Trapani 155, Caltanissetta 104, Agrigento 69, Enna, 47.