Ottima prestazione dell’Addis diffusione danza in Sicilia, la scuola di danza agrigentina diretta dalla maestra Silvana Tabbone che, in occasione della Coppa del mondo di danza, la Dance World Cup, che si è svolta a Roma, porta a casa quattro trofei: due primi classificati e due secondi. Prossima tappa la Spagna per il “2022 WORLD FINALS ” in programma dal prossimo 24 giugno al 2 luglio.