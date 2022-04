Il pluripiano “ripassa” alla gestione comunale

Dopo tanta attesa e polemiche, la questione legata alla gestione del parcheggio pluripiano di Agrigento arriva ad una svolta. La struttura di via Pietro Nenni ripassa alla gestione comunale. Lo scorso mese di febbraio il Comune di Agrigento aveva proposto, con propria determina, la rescissione del contratto di gestione con la società che l’aveva preso in carico il 10 aprile del 2017, perchè morosa del canone degli ultimi due anni, ovvero quelli della pandemia. Ed è proprio la questione Covid che ha fatto nascere il contenzioso tra la ditta e il Municipio di Agrigento. Una controversia, innescata da Codacons, secondo cui, la ditta sarebbe debitrice di circa 180 mila euro, ovvero due anni di canone. L’impresa aveva scritto al Comune appellandosi alla crisi dettata dall’emergenza sanitaria. Ma la società, quattro mesi fa, oltre a chiedere la risoluzione del contratto ha citato il Comune in giudizio davanti al tribunale civile.