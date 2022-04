Alternanza scuola-lavoro, gli alunni dell’Istituto Crispi di Ribera alla camera di commercio

Due quinte classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Crispi” di Ribera in “visita” alla Camera di commercio di Agrigento nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti sono stati accolti dal Commissario Straordinario dell’Ente Giuseppe Termine che ha sottolineato l’importanza di tali esperienze al fine di implementare e sviluppare le competenze delle ragazze e dei ragazzi con l’intendimento di promuovere lo spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Dopo il Commissario ha relazionato il segretario generale Gianfranco Latino che ha illustrato il ruolo, i compiti, l’assetto e la governa e del sistema camerale. Di seguito si sono alternati diversi funzionari per entrare nel merito dei servizi garantiti dalla Camera. Piero Mancuso che ha trattato il registro imprese e Giovanni Iannuzzo che ha parlato dei dati REA e come leggere una visura. Riccardo Cacicia si è soffermato sul Registro Protesti e sul servizio metrico della Camera. Patrizia Pennino è intervenuta in merito alle nuove funzioni assegnate alla Camera quali l’orientamento al lavoro, inserimento occupazionale dei giovani, trasparenza e garanzia. Nel dettaglio, sulla funzione del Registro Alternanza Scuola lavoro, sul progetto di Crescere in Digitale e sul progetto di Open Knowledge con gli open data del portale AC. E’ intervenuto anche Fabio Cimino illustrando le funzioni del PID e parlando del progetto Eccellenze in Digitale e sui prossimi appuntamenti programmati. Sul progetto Pensa positivo ha parlato Antonella Zaccone e sul progetto Excelsior ha concluso con un intervento Alessandro Cacciato, che ha cercato di dare una visione più aperta sulle professioni del futuro alla luce dei dati forniti dalla rilevazione.