Nel corso dell’attività, le pattuglie impiegate hanno identificato 63 persone e controllato 41 veicoli, contestando complessivamente 25 violazioni al Codice della Strada. In azione i carabinieri della Compagnia di Licata che hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza della circolazione e all’impiego dei monopattini elettrici. Tra le irregolarità riscontrate figurano l’assenza del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa, il mancato utilizzo del casco protettivo, nonché violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza. Complessivamente, i militari hanno ritirato cinque patenti di guida, sottoposto a sequestro due veicoli e disposto un fermo amministrativo.

Elevate sanzioni per un importo complessivo di 4.569 euro. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, otto persone sono state segnalate alla Prefettura di Agrigento quali assuntori. Sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 4,2 grammi di marijuana e 6,1 grammi di hashish.

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